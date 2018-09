CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA Non si ferma la serie di spaccate che sta funestando la città. Sono due i colpi, uno andato a vuoto, che hanno preso di mira l'altra notte altrettanti locali del centro. Spaccate che arrivano a due giorni di distanza da quella che ha visto i malviventi sparire col bottino arraffato al ristorante Imasa - Sushi Disum. L'altra notte ignoti malviventi hanno sfondato i vetri delle porte del bar ristorante Mappa, all'angolo tra via Trieste e via Berchet: sono scappati col fondo cassa di poche centinaia di euro. Sventato invece...