Tenta tre spaccate nei negozi, ruba in un quarto: alla fine viene preso

BASSANO - In piena notte ha tentato l'effrazione in tre negozi ed è poi riuscito a rubare in un quarto, ma alla fine è stato arrestato da carabinieri e polizia locale a Bassano del Grappa. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino, El Abid Abdelaziz, 39 anni,residente nella cittadina del Grappa, già noto per una rapina ai danni di un'anziana e per essere stato trovato in possesso di stupefacenti.



L'uomo, ora accusato dei reati di tentato e furto aggravato, ha fallito tre colpi in un bar, in un negozio di alimentari e in un salone di parrucchiera, per poi penetrare in una cartoleria, dove ha asportato circa 100 euro in contanti. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dagli agenti, allertati da diversi cittadini.

