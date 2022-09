SELVAZZANO - Cronoprogramma rispettato per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Tencarola sul fiume Bacchiglione: alle 8.50 di ieri mattina il ponte Azzurro è stato riaperto alla circolazione delle auto dopo due settimane di chiusura. Scongiurata così la preoccupazione di molti che temevano che il passaggio non potesse essere aperto in tempo per stamattina, primo giorno di scuola, dove inevitabilmente gli spostamenti delle auto lungo le strade è più intenso. In questa fase dei lavori sul ponte la circolazione è stata comunque garantita ai pedoni: a loro è stata dedicata una corsia provvisoria adeguatamente segnalata, mentre cicli e motocicli potevano transitare solo se spinti a braccia. Una possibilità che ha comunque garantito il passaggio da una parte all'altra del fiume dei cittadini che hanno potuto usufruire del trasporto pubblico verso la città di Padova e la zona delle Terme anche con il supporto di un servizio navetta che ha assicurato, negli orari di punta, il collegamento fra il capoluogo e il ponte di Tencarola. Da qui il passaggio a piedi per raggiungere le fermate dell'autobus in via Padova.

Lavori sul ponte e riapertura

«Il ponte Azzurro è stato riaperto - ha comunicato ieri mattina il sindaco Giovanna Rossi - Posso dire che abbiamo rischiato, che ce l'abbiamo messa tutta, che siamo stati come al solito criticati, che molti hanno gufato in tutti i modi, che molti non ci credevano e forse non ci credono ancora e invece eccoci qua: il ponte è aperto con un giorno di anticipo. Grazie alle imprese che hanno lavorato, ai tecnici che hanno seguito il cantiere, al vicesindaco Bruno Natale e al consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Antonio Francon, sempre sul posto».

Quello che è stato eseguito in queste settimane è un importante intervento di manutenzione che ha interessato entrambi i ponti sul Bacchiglione, finanziato con risorse regionali seguite all'alluvione del 2010, che sono state assegnate al Comune negli anni 2017 e 2019. Se per il ponte della Libertà in centro a Selvazzano i lavori eseguiti non hanno comportato alcuna modifica alla circolazione, il ponte Azzurro di Tencarola è stato sollevato di sette centimetri ed è stato necessario chiuderlo dal 29 agosto fino a ieri. I lavori di manutenzione hanno previsto il ripristino e la riparazione delle fessurazioni, oltre alla sistemazione di fondazioni, impalcati, spalle e pile. La fase di innalzamento del manufatto è stata l'ultimo step dell'intervento, completato la scorsa settimana. Ad essere sollevata per prima è stata la spalla del ponte dal lato di Selvazzano, poi il manufatto è stato sollevato nella parte che poggia sopra ai due piloni centrali, e per finire è stata alzata la spalla che poggia dal lato di Tencarola. Da oggi anche i collegamenti del trasporto pubblico della linea 12 tornano alla normalità secondo le corse e gli orari stabiliti da Busitalia.