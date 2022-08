SELVAZZANO - Da questa mattina fino a domenica 11 settembre scatta la chiusura totale del ponte Azzurro di Tencarola sul fiume Bacchiglione al traffico, con l'istituzione di un divieto di transito ai veicoli: sarà consentito il solo passaggio dei pedoni, a esclusione anche per questi ultimi degli orari in cui avviene il sollevamento del ponte.

Servizio navetta

I percorsi alternativi degli autobus prevedono l'istituzione di un servizio navetta che accompagna i cittadini dal capolinea del 12, che si trova nel piazzale dell'auditorium San Michele di Selvazzano, al ponte Azzurro nelle tre fasce orarie di punta: dalle 6.40 alle 8.40, dalle 12.10 alle 14.10 e dalle 18.20 alle 20.20. Dal ponte gli utenti potranno raggiungere a piedi la prima fermata utile della linea numero 12 di Tencarola (via Forno oppure via Padova) che garantirà le attuali corse e in aggiunta a quelle di Selvazzano. La stessa navetta, una volta raggiunto il ponte Azzurro ed effettuata la fermata, proseguirà lungo via Montegrappa fino a via Cesare Battisti nel territorio di Abano Terme, dove gli utenti potranno poi prendere le linee M-T-TL e proseguire verso Abano, Montegrotto e Torreglia. Lo stesso percorso viene garantito dalle navette anche in senso contrario. Nella prima fascia oraria le navette partiranno alle ore 6.40-7.10-7.40-8.10-8.40; nella seconda fascia alle 12.10-12.40-13.10-13.40-14.10; nella terza fascia oraria alle 18.20-18.50-19.20-19.50-20.20. «Abbiamo lavorato a lungo per trovare le soluzioni più adeguate in modo da limitare il più possibile i disagi e i disservizi - ha detto il sindaco Giovanna Rossi - Abbiamo coinvolto i volontari dell'Anteas per accompagnare al lavoro cittadini con abilità diverse e che usufruivano del trasporto pubblico locale. Ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione, nonostante le difficoltà e la complessità di questo lavoro sui ponti che viene fatto secondo indicazioni precise dell'autorità competente per manutentarli e per la sicurezza di tutti».

I lavori

I lavori prevedono interventi di ripristino e di riparazione di fessurazioni e parti lesionate su fondazioni, impalcati, spalle e pile. La portata è tale da richiedere la modifica temporanea della circolazione stradale. Il ponte è completamente chiuso da oggi ai veicoli: passano solo i pedoni con una corsia provvisoria adeguatamente segnalata, mentre cicli e motocicli potranno transitare solo se spinti a braccia. È anche sospesa, con apposita ordinanza, la navigazione sul fiume fino all'11 settembre nel tratto compreso tra il ponte di Tencarola e quello di Selvazzano.