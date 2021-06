Scontro tra due auto, una si cappotta: ferita 53enne

SELVAZZANO - Scontro tra due auto, una si cappotta in Via S. Antonio a Selvazzano oggi, 30 giugno, alle 16: ferita una donna nella vettura finita rovesciata fuoristrada. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto cappotata la conducente 53enne poi presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere stabilizzata e trasportata in ospedale. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.