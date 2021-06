PAESE - Una donna di 73 anni, G.C. di Cesiomaggiore nel bellunese, è morta in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 30 giugno, alle 17.30 lungo la Feltrina, all'incrocio con via Fossa, nel territorio comunale di Paese. L'auto è finita fuori strada da sola, per la donna alla guida non c'è stato nulla da fare. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri.