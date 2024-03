SELVAZZANO (PADOVA) - Non solo un'insegnante, per molti una seconda mamma, una zia, un'amica. Per tanti una vera e propria "istituzione". Da qualche giorno Roberta Sanavia per tutti Luciana ha passato le consegne di coordinatrice del Centro Infanzia Montessori di San Domenico, a Concetta Dell'Anno, per godersi la meritata pensione. Un passaggio di consegne "storico".



«Con un insieme di emozioni mi appresto a vivere un momento significativo della mia vita. Dopo oltre 42 anni di lavoro è giunto il momento, tra timori ed attese, di dire addio al mio amato lavoro e intraprendere il cammino del pensionamento». Queste le parole della maestra Luciana al momento del congedo da quella scuola che l'ha vista entrare nel settembre del 1981, in concomitanza con la sua apertura.



Una sorta di co-fondatrice del Centro Infanzia Montessori dove è stata prima maestra e, negli ultimi 20 anni, coordinatrice di un gruppo di insegnanti dedicate sia alla scuola d'infanzia che al nido. Un libro, probabilmente, non sarebbe sufficiente per raccogliere tutto quello che Luciana ha fatto, condiviso, creato e soprattutto donato alle migliaia di bimbi che hanno frequentato il Centro d'Infanzia di San Domenico in questi quasi 43 anni. Generazioni e generazioni di piccoli alunni che sono a loro volta diventati genitori e che oggi portano i loro piccoli alla Montessori. «Ricordiamo solo alcuni tratti della sua dedizione alla scuola: attenzione immensa verso ogni bambino e una accoglienza generosa e premurosa verso i più deboli e svantaggiati ha sottolineato il comitato di gestione del Centro - la ricerca continua di allacciare relazioni con le famiglie con un saluto caloroso e non risparmiando tempo ed energie per essere vicina nelle situazioni di difficoltà».



Lo stesso Comitato ha anche voluto girare il pensiero con il quale la maestra Sanavio ha salutato tutte le colleghe. «Vi incoraggio a vivere ogni giorno al massimo delle vostre capacità. Riflettete sugli occhi dei più piccoli, nella speranza che ognuno si impegni nel contribuire alla loro felicità e al loro futuro». Una bella pagina di storia, una bella storia di insegnamento e di vita.