Alfa Romeo carambola contro una bicicletta e un'auto: un morto e 2 feriti

SAN PIETRO VIMINARIO - Incidente stradale questa sera intorno alle 20.30 in via Marconi-Vanzo che ha coinvolto due auto e una bicicletta. Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Un'Alfa Romeo Giulia condotta da A.S. classe 1973 da Pernumia, proveniente dal centro di S. Pietro V. in direzione Tribano, per cause in corso di accertamento ha impattato prima con bicicletta proveniente dall'opposto senso marcia condotta da un ragazzo di 18 anni (classe 2002) che finiva fuori dalla sede stradale, quindi con un'altra Alfa Romeo Giulietta condotta da M.M. classe 96 da Pernumia, anch'esso proveniente da senso opposto di marcia.

A.S. è morto sul colpo mentre i due coinvolti venivano trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale a Padova: non sono in pericolo di vita. Sul posto I Vigili del fuoco di, 118 e pattuglie delle Stazioni Carabinieri di di Monselice e Albignasego per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA