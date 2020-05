Schianto sulla pista da motocross: grave un 16enne

CRESPANO DEL GRAPPA - Incidente sulla pista di motocross. Ieri pomeriggio, mercoledì 27 maggio, verso le 18, un un giovane centauro vicentino, un 16enne di Malo, si è schiantato contro la recinzione della pista di via Asolana: soccorso dal Suem 118 e stato trasferito d'urgenza in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.



Il motociclista, una govane promessa con vari riconoscimenti già ottenuti a livello regionale, ha perso il controllo del mezzo in un settore della pista in cui è presente una curva a gomito. Il 16enne è stato disarcionato dalla sella, andando a schiantarsi contro la recinzione che divide le due corsie di marcia. Il ragazzo non ha mai perso conoscenza, ricoverato al Ca' Foncello non è in pericolo di vita.