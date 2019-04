Dà fuoco alla sua auto e muore carbonizzato all'interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSA PADOVANA - Un'in mezzo allaed una macabra scoperta:. Domenica sera, attorno alle 20.30, un incendio è stato notato dai tanti automobilisti che hanno percorso il tratto dellafra le due frazioni diAll'interno della Panda, unPoco prima aveva fatto perdere le proprie tracce manifestando la volontà di togliersi la vita, come del resto già aveva fatto in precedenza in più di un'occasione. Una persona che attraversava un delicato momento personale, soffrendo di crisi depressive. Anche per questo era stato immediatamente segnalato il suo allontanamento da casa, temendo che potesse compiere un gesto estremo come preannunciato. Tutti elementi che sembrano offrire conferma e riscontro all'ipotesi che ad incendiare l'auto possa essere stato lui stesso con l'intento di togliersi la vita. Il cadavere carbonizzato, tuttavia, non offriva molti elementi utili al riconoscimento, motivo per cui le indagini sono andate avanti per ore e ore, in modo da raccogliere prove che fornissero la certezza dell'ipotesi investigativa.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768