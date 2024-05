PADOVA - Oggi arriva il Giro e i baristi sperano nella clemenza del meteo. Intanto la piscina più profonda del mondo si tinge di rosa. Come tutti i grandi eventi- la tappa questo pomeriggio tra Padova e provincia potrebbe attirare fino a 100mila spettatori - anche la Corsa rosa rappresenta una grande opportunità per bar e ristoranti. Il direttore dell’Appe Filippo Segato ieri, però, non ha nascosto una certa cautela.



CAUTELA

«Una manifestazione come il Giro – ha spiegato il rappresentante dell’associazione di categoria - rappresenta una grande occasione soprattutto per i bar. Chi segue la tappa, infatti, difficilmente poi va al ristorante. In attesa dei ciclisti, però, i tifosi un caffè, uno spritz o un tramezzino se lo concedono». «Purtroppo, però, molto dipenderà dal meteo – ha aggiunto – è evidente che la pioggia rischia di scoraggiare tanta gente. Le previsioni non sono incoraggianti, ma noi incrociamo le dita e speriamo che il maltempo conceda una tregua».



LE INIZIATIVE

Come già annunciato, il cuore pulsante della Tappa sarà Prato della Valle dove, tra le 17 e le 17.30 dovrebbero arrivare i ciclisti. Proprio in Prato dalle 10 alle 19 sarà aperto Giroland, il villaggio del Giro d’Italia dedicato a tutti gli innamorati della bici e della Corsa Rosa. La Loggia Amulea sarà invece aperta alle autorità, agli sponsor e alla stampa dalle 13 fino alle 19. Qui sarà presente un buffet con un piatto appositamente preparato dalle Cucine Popolari chiamato “Et Voilà”, una pietanza semplice che sarà fatta «con quello che c’è, senza scartare nulla», nella logica di arginare lo spreco alimentare e favorire una nuova vita di cibo e cose. Et voilà è solo l’ultimo tassello di un percorso che le Cucine stanno portando avanti da anni e che le vede impegnate con laboratori nelle scuole con il progetto “Se apri non scarti”.

«Il progetto – ha spiegato ieri la direttrice delle Cucine suor Albina Zandonà – sottolinea due attenzioni a cui teniamo molto. Da un lato l’attenzione alla persona nel suo complesso, dalle situazioni di estrema vulnerabilità che riguardano in particolare i nostri ospiti alle diverse età e situazioni di vita, perché ogni occasione è ricca di possibilità, nella gratuità. Nel caso dei laboratori con le scuole l’attenzione è rivolta proprio ai più piccoli nel momento della loro crescita. Un secondo aspetto che il laboratorio e la proposta evidenziano è quella degli “ingredienti amici” che ci ricordano come nessuno si salva da solo e che chiunque, se accompagnato e non lasciato solo, può trovare l’occasione per “rigenerarsi”».



LA TAPPA

Dalle 14.30 poi, assicurazioni Generali, sponsor di Padova Città di Tappa, ospiterà nella la sede di via Belludi 3 autorità e stampa assieme allo chef Andrea Racalbuto e al campione padovano di ciclismo Alberto Ongarato.

Ancora in Prato, per intrattenere il pubblico dalle 13.30 in poi sono previste varie iniziative: si va dalla sfilata degli allievi delle scuole ciclistiche padovane, all’arrivo del giro delle E-bike. Intanto a Montegrotto Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo , si tinge di rosa. Oggi, infatti, in occasione dell’arrivo della 18ª tappa della storica manifestazione sportiva, ha deciso di colorare di rosa il suo cilindro profondo 42,15 metri e il tunnel sotterraneo lungo ben 13 metri, l’unico al mondo sospeso e completamente immerso all’interno di una architettura acquatica. In questi giorni, quindi, le centinaia di apneisti e subacquei che si immergeranno avranno la possibilità di farlo godendo dell’iconica punta di rosa, all’insegna della celebrazione di una delle corse a tappe di ciclismo su strada più famose del mondo.