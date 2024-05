PADOVA - Per essersi intascato, tra il 2015 e il 2017, 381.900mila euro di tessere elettroniche e buoni carburanti destinati all’Autocentro della polizia di Stato di via San Marco, e per aver minacciato una persona con l’obiettivo di fari restituire un debito da 1000 euro, sempre legato alle schede carburante, l’ex assistente capo della polizia Enrico Ferraretto, 52 anni di Mestrino, è stato condannato ieri mattina a 4 anni e 2 mesi di carcere: peculato e tentata estorsione le accuse contestate a Ferraretto, ora rimosso dal suo incarico in polizia. E altre due condanne sono state decise dal tribunale Collegiale nei confronti dei coimputati dell’ex agente, Franca Meneghetti (53 anni) e l’ex marito di quest’ultima Gaspare Orazio Iraci di 59 anni, accusati entrambi di tentata estorsione: Meneghetti e Iraci dovranno scontare 2 anni e 4 mesi, oltre a pagare una multa da 1.700 euro.

L’ACCUSA

Secondo l’impostazione della procura, diventata perno della sentenza letta ieri, per quasi due anni l’ex agente avrebbe fatto sue tessere elettroniche e buoni carburanti della polizia, sfruttando il suo ruolo di responsabile della sezione carburanti. Ferraretto, poi, avrebbe rivenduto le tessere ottenendo circa 6-700 euro la settimana. Una volta scoperti gli ammanchi, gli inquirenti si erano concentrati su Ferraretto che, ancora per l’accusa, gestiva in autonomia la sezione carburanti dell’Autocentro. Partendo da lì, la procura era riuscita a scoprire anche il viaggio delle tessere che Ferraretto consegnava all’imprenditore Pietro Zen, poi accusato di ricettazione e uscito di scena con un patteggiamento. Durante le indagini infatti Zen era stato sorpreso in possesso di tessere elettroniche e buoni carburante provenienti da Ferraretto: le consegne avvenivano con cadenza settimanale ed era lo stesso Zen ad occuparsi della loro vendita, ad un prezzo vantaggioso, ad un gruppetto di affezionati acquirenti. Almeno cinque gli acquirenti di tessere e buoni individuati e identificati dagli inquirenti. Ad un certo punto i rapporti tra Ferraretto e Zen si sarebbero però incrinati a causa di un debito che l’imprenditore non avrebbe onorato. Ferraretto così avrebbe incaricato la moglie Franca Meneghetti e l’ex marito di quest’ultima, Gaspare Orazio Iraci (uomo vicino al clan Badalamenti come ha ricordato in aula il pm) di procedere al recupero del credito di mille euro. Secondo l’accusa il 1 novembre 2017 i due avrebbero bussato a casa di Zen, ad Abano, dicendogli di pagare e mettere a posto la situazione con l’ex poliziotto, altrimenti avrebbero agito.

LA DIFESA

Anche ieri, durante l’ultima arringa prima della Camera di Consiglio, l’avvocato Andrea Frank, legale di Ferraretto, ha sottolineato come l’ex poliziotto non poteva essere l’unico responsabile della cassaforte dove erano custodite le tessere elettroniche e i buoni carburante. E come mai le indagini siano state condotte da una squadra dello stesso ufficio e non da un altro gruppo di inquirenti.