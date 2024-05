Christian De Sica (con Lillo) nella "perla delle Dolomiti" per "Cortina Express: «Prima qui potevi incontrare Brigitte Bardot, ora vedi Malgioglio»

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Christian De Sica e Lillo nella "perla delle Dolomiti" per girare il film "Cortina Express". A distanza di 13 anni da quel "Vacanze di Natale a Cortina", ultimo cinepanettone del duo De Sica-Boldi, sono iniziate le riprese che dureranno per sei settimane e, oltre che nel Bellunese, verranno fatte anche a Roma. Nel cast del film diretto da Eros Puglielli, anche Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni e Beatrice Modica. E durante la conferenza stampa di presentazione, De Sica, intervistato da Alvise Salice , parla di Cortina: «La città non è cambiata, sono cambiati quelli che ci venivano in vacanza - spiega -. Prima potevi incontrare Brigitte Bardot, ora puoi incontrarci Cristiano Malgioglio o Lillo. Cortina sta migliorando tantissimo, ci sono anche tanti negozi. Cortina è sempre Cortina, è una festa ogni volta che vengo qua. Una volta era "altissima", non c'era tutta questa autostrada. Io ci sono rimasto anche sei o sette mesi. Quando ero giovane facevo un solo film all'anno, lavoro più ora che sono vecchio e qui sono venuto per lavorare, magari fosse per la vacanza». (video e intervista di Alvise Salice)