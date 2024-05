PADOVA - Contro ogni aspettativa torna la “Serata delle eccellenze”. Dopo il polverone alzatosi lo scorso anno, arrivando non solo a dividere l’opinione pubblica, ma anche a scatenare forti reazioni e relative proteste da parte della Rete degli studenti medi, torna l’evento scolastico più discusso del 2023: la premiazione dei migliori studenti che si sono distinti per merito scolastico dell’istituto superiore Scalcerle.



LE POLEMICHE

La “Serata delle eccellenze”, diventata in breve tempo un caso mediatico, è stata definita dalla stessa Rete come: «Un fatto grave che si inserisce in maniera del tutto scomposta nel quadro a tinte fosche che dipingono da mesi esperti e organi di stampa. Un quadro fatto di angosce da prestazione nei luoghi di istruzione, assenza completa di strumenti di supporto e prevenzione sul benessere psicologico e sempre più spesso studenti che si tolgono la vita letteralmente schiacciati da un sistema che pretende la competizione a tutti i costi e in questo caso al costo di 100 euro con col tuo compagno di banco, nelle scuole come nelle università».



LA GIORNATA

Domani, nonostante tutto, saranno 51 i virtuosi che riceveranno l’attestato di riconoscimento della borsa di studio di 100 euro ciascuno: 16 dell’indirizzo tecnico e 35 del linguistico, di classi che vanno dalla prima alla quinta superiore (5 in meno dello scorso anno, su ucirca 1.600 studenti dell’istituto). Il metro di giudizio resta sempre lo stesso: “Una media pari o uguale a nove, calcolata all’ultimo scrutinio dell’anno scolastico 2022/23, e il mantenimento di un buon comportamento”. L’organizzazione dell’evento è stata interamente curata da Mila Tellatin, referente per la comunicazione dell’Istituto, che avrà uno svolgimento uguale gli anni precedenti, con l’assegnazione dei premi da parte del dirigente Giuseppe Sozzo alla presenza del provveditore Roberto Natale.

La serata, inoltre, sarà allietata dalle note della band “Edema” composta da ragazzi dell’istituto e da un piccolo buffet di contorno. Invitati all'evento, oltre ai parenti dei ragazzi, anche i loro compagni di classe ed i vari professori. «Abbiamo scelto di ripetere l’evento anche quest’anno perché lo Scalcerle crede fermamente nel riconoscimento del lavoro dei ragazzi. Inoltre, come abbiamo già avuto modo di spiegare, questo genere di iniziativa serve anche da stimolo per chi magari non ha raggiunto la stessa media di voti: come nello sport, o in qualsiasi altra attività, si tende a prendere ispirazione dal migliore per, appunto, migliorare nella propria performance. Il riconoscimento va a quella valutazione numerica con cui lo studente dovrà confrontarsi anche all’università. Sfortunatamente non possiamo fare riferimento a una valutazione di tipo diverso, o che non è ancora stato inventato. Quest’anno ad aggiudicarsi la targa di riconoscimento come “miglior studente 2022/23” è stata addirittura una ragazza di prima superiore».



LE INIZIATIVE

Il dirigente scolastico, inoltre, ha sottolineato altre iniziative del liceo, mirate ad aiutare anche chi si trova più in difficoltà: «Prima ancora che il ministero procedesse con il Bonus gite, noi a settembre avevamo già creato un fondo di solidarietà da cui attingiamo per aiutare ragazzi con Isee basso, nel caso avessero bisogno di andare in viaggio di istruzione, o necessitassero di una certificazione linguistica o anche semplicemente per acquistare i libri di scuola».