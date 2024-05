PADOVA - Peggio di così i play off non potevano iniziare per i biancoscudati, battuti 2-0 al Menti (doppietta di Ferrari) e ora attesi da una gara di ritorno tutta in salita: segnare due gol a questo Vicenza, molto più brillante sul piano atletico e mentale, è impresa che si annuncia assai complicata. Di sicuro, almeno per provarci, ci vorrà un Padova con un piglio decisamente diverso rispetto a quello visto ieri sera, 22 maggio, surclassato a livello agonistico dagli avversari e incapace di trovare le contromisure soprattutto a Costa, che ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla corsia mancina. L’unico rimpianto di una serata da dimenticare il palo colpito nel finale da Cretella che avrebbe potuto rendere meno amaro il verdetto.

STOCCATA VINCENTE

Oddo punta su Capelli nel ruolo di esterno basso. È 3-4-1-2 per Vecchi che in difesa schiera a sorpresa il padovano Sandon, in gol nell’1-1 in campionato al Menti. È propositiva la squadra biancoscudata, ma al primo vero affondo il Vicenza sblocca il risultato. Un cambio di gioco coglie impreparata la retroguardia del Padova, cross al volo di Costa e stoccata vincente da pochi passi di Ferrari, abile a bruciare sul tempo Faedo. Pochi minuti dopo lo stesso Faedo rischia grosso su uno sciagurato retropassaggio a Donnarumma, ma per sua fortuna Pellegrini non ne approfitta. E di lì a poco ancora Ferrari, sin troppo energico nello sbarazzarsi di Crisetig, sfiora il raddoppio. Il Padova soffre sul piano della fisicità la grande carica degli avversari, fatica a dare fluidità alla propria azione e si affida a cross prevedibili che il portiere di casa Confente legge con grande anticipo. Del tutto evanescente Liguori, è il solo Valente ad accendersi. E dai suoi piedi nasce l’unica occasione biancoscudata del primo tempo: perfetta la verticalizzazione dell’ex Palermo a premiare il movimento in profondità di Bortolussi il quale aggira un difensore, rientra sul destro e libera Varas al tiro, conclusione radente dell’ecuadoregno e sfera che finisce fuori di un soffio. È sempre dai piedi di Costa che partono le iniziative più ficcanti del Vicenza: provvidenziale una chiusura di Villa a pochi passi dalla porta. E si va all’intervallo. Le statistiche della prima frazione dicono che il Padova ha avuto più possesso palla ma sul piano della pericolosità e della determinazione il Vicenza è stato superiore.

FUOCO DI PAGLIA

Due iniziative di Valente sembrano la dare la scossa al Padova nelle fasi iniziali della ripresa, ma è un fuoco di paglia. Il Vicenza si chiude bene ed è micidiale quando può ripartire. L’ennesima cavalcata di Costa crea infatti le premesse per il raddoppio: il tocco ravvicinato di Talarico, contrastato da Villa, sbatte sulla traversa, appostato davanti alla porta c’è Ferrari che di testa, indisturbato, firma il 2-0. Subito due sostituzioni per Oddo: fuori Bortolussi e Fusi, dentro Zamparo e Cretella. Più con la forza dell’orgoglio che delle idee i biancoscudati abbozzano una reazione mentre il Vicenza abbassa i ritmi e fa densità nella sua metacampo a difesa del doppio vantaggio. A spingere il piede sull’acceleratore è soprattutto Cretella: bravo Confente a sventare una sua velenosa punizione. Oddo cambia ancora e in un colpo solo inserisce Belli, Radrezza e Palombi al posto di Valente, Crisetig e Liguori. Di nuovo Cretella su palla inattiva spaventa il portiere di casa che viene salvato dal palo. E il derby d’andata va in archivio.