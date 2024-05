PADOVA - «Il settore delle costruzioni è ancora una volta sulle montagne russe». Alessandro Gerotto, presidente di Ance Veneto, tiene in mano un fascicolo colmo di dati e allarga le braccia: «Nel comparto privato la discesa è già evidente. Le imprese reggono grazie alle opere pubbliche finanziate con il Pnrr, ma cosa accadrà dopo la scadenza del 2026?».

Lo scenario regionale dell'edilizia è stato dipinto ieri mattina in occasione di un grande evento organizzato dall'associazione dei costruttori alla Facoltà Teologica del Triveneto di Padova con al tavolo anche Piero Petrucco (vicepresidente Ance e presidente delle Federazioni Europee delle Costruzioni) e Marco Dorigo (direttore della Direzione Lavori pubblici ed Edilizia della Regione Veneto).



LA SITUAZIONE

Partiamo dal quadro del 2023. Gli investimenti nel settore delle costruzioni hanno registrato a livello veneto un incremento del 5,4%, il comparto ha rappresentato oltre il 10% del Pil regionale e i lavoratori iscritti alle casse edili sono cresciuti addirittura del 7%. La spinta del Superbonus però si è esaurita e le previsioni per questo 2024 sono ben diverse: secondo il Centro studi di Ance si stima una diminuzione dei livelli produttivi pari al 7,2% rispetto a due anni fa, dovuto al drastico calo degli investimenti nelle ristrutturazioni.



I TIMORI

«Nei primi mesi del 2024 abbiamo assistito a una forte decrescita e siamo tornati con la mente alla grande discesa del 2008. Il comparto dell'edilizia privata è in seria difficoltà e noi siamo molto preoccupati». Per descrivere il contesto post Superbonus il presidente Gerotto sceglie poi una metafora decisamente forte: «Sembra che ci sia appena stato un bombardamento. Le imprese non sanno come pagare i dipendenti e i fornitori, i rapporti con le banche sono congelati e in tutto il Veneto le aziende contano tre miliardi di crediti incagliati, il 10% del totale nazionale».

Risultato: moltissimi cantieri sono bloccati, iniziati ma mai terminati. Ance calcola che in tutto il Veneto siano stati avviati almeno 60mila interventi di ristrutturazione e tremila di questi cantieri oggi siano incompleti. Il 5%.

«Abbiamo assistito ad una giungla normativa con continui cambiamenti che hanno messo in difficoltà le imprese e di conseguenza le famiglie - riflette Gerotto -. Siamo a un punto morto. Servono formule diverse per uscire da questa melassa che coinvolge tutti».



I DATI

Gli ultimi dati di Ance dicono che in Veneto sono attive 48mila imprese con una media di 2,7 addetti ciascuna. L'85% registra un giro d'affari sotto i 500mila euro. Oggi molte di queste sono aggrappate soprattutto ai lavori legati al Pnrr. «E ora il nostro compito è quello di fare ponte tra imprese e politica. La Regione è il nostro interlocutore principale». Per Flavio Monosilio, direttore del Centro Studi Ance, «lo strumento del Superbonus ha consentito di migliorare la situazione economica e patrimoniale delle imprese, il Pnrr sta dando altra linfa al settore ma il futuro è una grande incognita».