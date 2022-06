SELVAZZANO A Selvazzano la nuova modalità di raccolta dei rifiuti prenderà il via lunedì 1 agosto e c’è tempo fino a venerdì 29 luglio per ritirare i nuovi bidoni. Etra ricorda che c’è la possibilità di prenotare il ritiro fino al 28 luglio (chiamando il numero 049.8098570 oppure inviando una mail a startup@etraspa.it). Il ritiro può essere effettuato a San Domenico al centro civico Presca fino al 17 giugno, o all’auditorium San Michele a Selvazzano fino al 29 luglio, solo su appuntamento.



COSA CAMBIA

«I contenitori vengono consegnati senza costi e con essi anche la nuova Eco tessera che dà accesso al centro di raccolta di via Galvani – spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson – In particolare ogni utenza dovrà ritirare un nuovo contenitore carrellato per la raccolta del secco, dotato di un microchip che permetterà di contare gli svuotamenti. Il servizio di raccolta sarà ogni due settimane, ma si consiglia di esporre il bidone solo quando è pieno. Ogni utenza ha un numero fisso di svuotamenti all’anno, oltre il quale ogni svuotamento in più verrà addebitato in bolletta». «Un sistema introdotto per diminuire la produzione di secco – continua Frasson – così come accade già nella maggioranza dei Comuni gestiti da Etra e come previsto dal nuovo regolamento approvato dal Consiglio di bacino rifiuti Brenta».



COME FUNZIONA

I nuovi contenitori devono essere ritirati dalle utenze domestiche e dalle attività non domestiche ma a loro paragonabili. Le utenze non domestiche che abbiano esigenze diverse sono invitate a chiamare il numero 049.8098570. Gli utenti residenti in condominio potranno continuare a utilizzare i contenitori già in dotazione e a loro l’Eco tessera verrà spedita a casa.

Anche gli abitanti di via Veneto non dovranno ritirare i contenitori e dovranno continuare a conferire i loro rifiuti nell’isola ecologica che si trova nella stessa via. Questa verrà riqualificata e allestita con contenitori ad accesso controllato: il conferimento sarà possibile con l’utilizzo dell’Eco tessera che verrà recapitata a domicilio.

Saranno anche consegnati, nel caso in cui non si fosse già in possesso, i nuovi contenitori per la carta e per l’umido, mentre si continuerà a utilizzare il vecchio contenitore per il vetro. Gli imballaggi in plastica e metalli dovranno invece essere conferiti in sacchi trasparenti o semitrasparenti. Attenzione alla frequenza delle raccolte che cambierà, tranne che per l’umido e il verde. Il servizio di raccolta di verde e ramagliesarà a pagamento e verrà effettuato solo su richiesta. I vecchi contenitori potranno essere riconsegnati al Punto di distribuzione o prenotato il ritiro a domicilio.