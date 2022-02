PADOVA - Espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Gorizia in attesa di essere imbarcato su un volo diretto in Nigeria il 25enne che ha distrutto l’ingresso dell’Ufficio immigrazione della Questura e preso a pugni una poliziotta. L’uomo è stato processato per direttissima e condannato ad otto mesi di reclusione.

Il prefetto Raffaele Grassi ha incontrato l’agente Glenda Puleo a cui ha manifestato solidarietà e sostegno per quanto accaduto.