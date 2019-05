Richidente asilo offre droga agli agenti, poi li picchia: preso e liberato

di Marina Lucchin

PADOVA - Ha attraversato mezza Africa, superato il Mediterraneo su un barcone con il concreto rischio di morire e, alla fine, è sbarcato sulle coste italiane, affidato in un primo momento al centro di accoglienza di Bagnoli. Ma nonostante l'opportunità di iniziare una nuova vita in un nuovo Paese, Jallow Mamwaly, 40enne, partito dal Gambia, è finito in manette. Agli amici e ai parenti rimasti in Africa, mostrava nelle sue foto su Facebook di avercela fatta, ma in realtà era diventato uno spacciatore. Lo...