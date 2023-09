Villanova di Camposampiero. Pesce sul pavimento della gastronomia, 100 chili di alimenti sequestrati. Attività chiusa

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Blitz ieri pomeriggio, 8 settembre, dei carabinieri del Nas e dei colleghi del Nil in una gastronomia specializzata nella vendita del pesce a Murelle di Villanova di Camposampiero. I militari del Nucleo antisofisticazione dopo aver identificato i gestori dell'attività, si sono trovati di fronte ad una condizione igienico sanitaria degli ambienti precaria.

Sono stati rinvenuti circa 100 chili di pesce privi di tracciabilità, che sono stati sequestrati per essere distrutti. Alimenti sono stati trovati addirittura sul pavimento. Tutto questo ha portato ad una sanzione complessiva di 5mila euro. I colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro), nel corso delle verifiche hanno appurato come due dei lavoratori, fossero privi di regolare contratto di lavoro. Questa irregolarità, unitamente a numerose mancanze sul fronte della sicurezza sul lavoro, ha comportanto ammende per 14.500 euro. Terminata l'ispezione e conclusi gli atti, si è proceduto alla sospensione della licenza.

La gastronomia di Murelle è molto apprezzata dal pubblico e il giro di clientela è importante. Ora i responsabili dell'attività dovranno allinearsi con le normative vigenti per poter riprendere la normale produttività.