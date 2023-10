PIOMBINO DESE - Un uomo, oggi settantanovenne, è stato accompagnato in carcere dove dovrà scontare una pena a un anno di reclusione. B.G., nel 2018, quando abitava a Camposampiero, ha posto in essere comportamenti vessatori nei confronti dei vicini di casa, tali da rendere la vita del vicinato un vero inferno.

GLI EPISODI

Si era incattivito con una coppia di anziani coniugi che viveva sullo stesso pianerottolo. Con il passare dei giorni i coniugi avevano iniziato ad avere gravi problemi dovuti al fatto che la notte non riuscivano a riposare, provando uno stato di agitazione sempre più accentuato. Il piano di B.G. era chiaro: fare in modo che la coppia avesse più problemi possibili. Sbatteva le portiere dell’auto, teneva la televisione e la radio accesa con il volume al massimo, sbatteva utensili e dava colpi al muro. Se si accorgeva che i vicini stavano riposando si metteva a tagliare la legna per disturbarli.

Questi “dispetti” sono stati accompagnati anche da offese e minacce verbali che avevano lo scopo di spaventare gli anziani e rendere la loro vita un inferno. Quando se li trovava di fronte mimava il taglio della gola con il dito indice della mano. La situazione, giorno dopo giorno, è diventata impossibile. L’uomo avrebbe anche gettato sulla residenza delle vittime secchi di urina ed escrementi. Quando poi andava fuori in auto, al suo ritorno, appositamente, parcheggiava in modo tale che le sue vittime non potessero avere accesso al cancello d’ingresso.

LA DENUNCIA

Quando la coppia ha capito che il vicino di casa avrebbe potuto alzare il tiro della sua violenza, hanno deciso di recarsi dai carabinieri della stazione di Camposampiero per raccontare il loro personale dramma e formalizzare la denuncia. Martedì, a seguito dell’attività effettuata dall’Arma sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria, per il settantanovenne è giunto il conto da pagare con la giustizia. É stato raggiunto nella sua nuova residenza di Piombino Dese e gli è stato notificato un ordine di carcerazione. Dopo un passaggio in caserma per la stesura degli atti è stato accompagnato alla casa circondariale Due Palazzi. Dovrà rimanerci per dodici mesi. Ancora oggi, a distanza di anni, sono ignoti i motivi per cui l’arrestato si sia accanito in questa maniera contro i due anziani.