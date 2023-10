SAN PIETRO DI FELETTO - Ladri scatenati nella frazione di Bagnolo dove venerdì sera hanno tentato di mettere a segno tre furti. Non avevano però messo in conto la reazione delle tre anziane residenti nelle abitazioni prese di mira che, sentiti dei rumori sospetti, hanno subito dato l'allarme. Come Anna, mamma del sindaco Maria Assunta Rizzo. I tentativi di furto si sono verificati nelle vie Cervano, Podgora e Giacomo Dina. I malviventi hanno preso di mira le tre case, molto probabilmente sapendo che sono abitate da persone anziane che vivono sole, senza curarsi del fatto che le proprietarie erano in casa. Hanno danneggiato le porte d'ingresso cercando di introdursi.

LA TESTIMONIANZA

Anna, 89 anni, mamma del sindaco, aveva chiuso bene tutte le finestre e la porta d'ingresso. Quando ha sentito i rumori ha immediatamente azionato il telesoccorso che porta sempre addosso. La figlia Maria Assunta, si è recata immediatamente da lei. «Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri -racconta la sindaca- erano già in giro sul territorio. Mamma ha avuto una prontezza di riflessi incredibile. Per fortuna aveva chiuso tutto e questa è una cosa che raccomando sempre ai nostri anziani. Chiudere bene le imposte è la prima azione per proteggersi dalle intrusioni». In un altro caso invece, mentre i ladri tentavano d'entrare l'anziana si è affacciata alla finestra e ha urlato attirando così l'attenzione dei vicini. I ladri non sono riusciti a rubare nulla, anzi hanno dovuto ripiegare, dandosi alla fuga attraverso i campi. «Sono episodi estremamente odiosi -evidenzia la sindaca- perchè questi malviventi prendono di mira persone fragili. Provo tanta amarezza e anche rabbia per simili comportamenti. Devo dire che le nostre concittadine anziane sono state veramente eccezionali. Non si sono fatte prendere dello sgomento, anzi hanno reagito e sicuramente i ladri non se l'aspettavano. Inoltre si sono comportate in modo corretto, evitando di mettersi in pericolo. Sono state stupende». Sul posto i carabinieri per i relativi accertamenti.

LE CONTROMISURE

Con l'approssimarsi dell'autunno e le giornate che si fanno più corte, i topi d'appartamento riprendono a colpire, spesso approfittando di qualche finestra o qualche imposta lasciata aperta. La regola è sempre la solita: chiudere bene, non lasciare denaro e gioielli in vista e in caso di sospetti dare subito l'allarme. Come hanno fatto queste tre donne che hanno mostrato come, davvero, l'età non conta.