In carcere per l'aggressione alla moglie, la sfregia al volto con una lametta durante un colloquio

- Ha colpito la moglie al volto con una lametta durante un colloquio. È successo nela Trento. Il detenuto è un, che stava scontando la pena per lesioni gravi proprio per avere aggredito la donna, una coetanea trentina. L'uomo aveva nascosto in mano la lametta, estratta da un rasoio usa e getta, e mentre parlava con la mogliee tentando di colpirla anche alla gola ma è stato fermato dagli agenti, che hanno subito soccorso la vittima, poi portata in ospedale in condizioni non gravi, mentre il marito rischia l'accusa di tentato omicidio.