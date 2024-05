PADOVA - In mille hanno dato vita, oggi pomeriggio 18 maggio, al corteo cittadino per la Palestina. Si conclude così la settimana di occupazione in tenda di Palazzo Bo, con gli universitari in prima linea a chiedere il boicottaggio accademico dei rapporti con Israele. La mobilitazione non si ferma, per la prossima settimana sono previste nuove contestazioni. Il corteo si è svolto in maniera pacifica per le vie del centro cittadino. (video di Marco Miazzo)