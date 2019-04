Gianfranco Perozzo, direttore di Perozzo Impianti, stava effettuando un sopralluogo in un cantiere di Pederobba

PEDEROBBA - Ha accompagnato i suoi operai in cantiere e poi, d'improvviso, si è accasciato al suolo. Malore per unquesta mattina, 23 aprile, a, in via Boschi 50. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Montebelluna, in rianimazione, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto.La vittima è il 67enneL'impresario ha detto ai suoi operai di sentirsi male e si è seduto, un istante ed era a terra. I lavoratori hanno capito la gravità della situazione e chiamato l'ambulanza di Valdobbiadene e l'auto medica del Suem di Crespano del Grappa, al 67enne è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato usato anceh il defibrillatore, ma non è servito a salvargli la vita.