Padova. Si è spento il noto docente di botanica Patrizio Giulini, «signore degli anelli»

PADOVA - Si è spento Patrizio Giulini, docente di Botanica del Bo. Aveva 84 anni. Maestro di piante e giardini, è noto come "signore degli anelli" facendo riferimento agli anelli degli alberi che non si è mai stancato di studiare e analizzare. Per tutta la vita è stato in prima fila per far conoscere e preservare il patrimonio verde della città di Padova, a cominciare dall’Orto botanico, il suo grande amore, a cui ha dedicato un notevole impegno, per contribuire a farlo iscrivere nel 1997 nella lista del patrimonio Unesco.

Il funerale è previsto per mercoledì alle 15.30 presso la Basilica di Santa Giustina; la camera ardente sarà allestita da martedì presso l’impresa funebre Santinello.