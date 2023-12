Nicola Tiso si è spento il giorno di Natale, è stato il direttore di Nuoto 2000. Aveva 47 anni

PADOVA - Innamorato del nuoto a tal punto da aver fatto il servizio fotografico del suo matrimonio negli spazi verdi della struttura padovana Nuoto 2000. Lutto a Padova. Ad appena 47 anni, il giorno di Natale è morto Nicola Tiso. Una persona molto nota nel mondo dello sport locale e non solo. Appassionato di nuoto, è stato il direttore di Padova 2000.

Lascia nello strazio la moglie Marta, i figli Davide e Stefano, il fratello Mauro e gli adorati genitori. Il quarantasettenne, dopo un'infanzia vissuta nel quartiere Cave in città, da tempo si era stabilizzato con gli affetti più cari a Sarmeola.

La sua passione per il nuoto, l'ha reso una delle persone più note in città sul fronte sportivo. Da circa tre anni non faceva più parte dello staff di Nuoto 2000, ma quando il tempo lo permetteva, non disdegnava un tuffo. Nicola Tiso lavorava ora come autista dei nightbus, un servizio molto apprezzato che, anche grazie alla sua simpatia e capacità di stare in mezzo alla gente, l'aveva fatto diventare un punto di riferimento per decine di giovani e non solo. Il giorno del funerale saranno in tanti coloro che vorranno tributargli l'ultimo estremo saluto.