ABANO TERME- Cinque centauri alla guida di motociclette da cross hanno percorso un sentiero che attraversa l’area protetta del Parco regionale dei Colli Euganei. I trasgressori, che con la loro bravata hanno violato una precisa disposizione di legge, sono stati intercettati e fermati dai militari dell’Arma della stazione di Teolo nel corso di questo fine settimana. I cinque sono stati multati con una sanzione amministrativa di 102 euro.

Il comportamento sconsiderato, e potenzialmente pericoloso per l’incolumità di residenti del comprensorio collinare ed escursionisti che percorrono i sentieri del parco regionale, è da anni una delle maggiori problematiche che si trovano ad affrontare forze dell’ordine e pubblici amministratori del territorio. Lo stesso consiglio direttivo dell’area tutelata aveva sposato la linea dura contro i furbetti delle due ruote con multe più aspre e maggiori controlli.



I RISCHI

Da qui, l’aumento delle operazioni (condotte sia dai carabinieri che dalle polizie locali dei Comuni compresi nel Parco Colli) volte all’accertamento di comportamenti contrari alla legge. Un giro di vite che non sembra però scoraggiare, almeno per il momento, chi ha l’abitudine di scambiare i sentieri per circuiti da gara. Con il rischio di gravi incidenti sempre dietro l’angolo. Il messaggio delle forze dell’ordine è pero chiaro: soprattutto ora, con l’arrivo della bella stagione, i pattugliamenti si faranno più capillari. L’attività degli uomini in divisa nel fine settimana non si è però fermata qui.



SULLE STRADE

Controlli sempre più serrati da parte dei carabinieri per contrastare gli eccessi “da movida”, vale a dire tutti quei comportamenti – dall’ubriachezza molesta agli schiamazzi alla guida in stato di ebbrezza – che registrano un’impennata, soprattutto fra i più giovani.

E proprio nella notte fra sabato e ieri, i militari dell’Arma della compagnia di Abano Terme, che hanno potuto contare sul supporto dei colleghi del Nucleo antisofisticazione e sanità, hanno condotto un servizio di controllo del territorio di competenza del reparto finalizzato a fronteggiare problematiche collegate direttamente o indirettamente all’elevato consumo di bevande alcoliche.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di cinque pattuglie della stazioni dell’Arma dipendenti dal comando aponense di Viale Delle Terme, sono state sottoposte a procedura di identificazione 73 persone, controllati 28 veicoli e 4 esercizi pubblici, elevata una contravvenzione al Codice della Strada e ritirata una patente di guida.