Con la moto contro un'auto, diciottenne in ospedale: lo schianto all'alba

LOREGGIA - Incidente stradale oggi, 25 agosto alle 9 in via Guizze Basse a Loreggia. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese si sono venuti a scontrare un'utilitaria condotta da una donna, A.C. di 24 anni di Piombino Dese e una moto con in sella un diciottenne romeno, I.G. residente a Trebaseleghe.

Nell'impatto ha avuto la peggio il centauro che è stato disarcionato dal suo mezzo ed è finito sull'asfalto. Immediati i soccorsi, il giovane è stato trasportato in ospedale a Padova dal personale medico del Suem 118. Ha riportato diverse fratture, ma non risulta in pericolo di vita. Illesa la conduncente dell'auto che come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi di rito.