CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Dopo una malattia di un paio d’anni che non gli ha dato scampo, ieri mattina è morto Andrea Benozzo, 52 anni, sposato con Margherita e papà della piccola Sofia di 7 anni. Molto conosciuto in città, in particolare per i tanti anni di animazione e volontariato nella parrocchia di San Pietro, Benozzo era insegnante di diritto ed economia all’istituto Newton Pertini di Camposampiero.

L'impegno con gli studenti

Il ricordo struggente della moglie Margherita: «Andrea ha dato la sua vita per gli altri - dice con un nodo alla gola l’amata consorte -. Mio marito voleva preparare i suoi studenti ad entrare nel mondo e per questo si preparava e studiava moltissimo. Era una persona dall’animo accogliente. Aveva davvero un pensiero per tutti». Benozzo ha lavorato per molto tempo come insegnante di sostegno e ha coordinato il dipartimento in aiuto agli studenti più “fragili” dell’istituto secondario di via Puccini a Camposampiero: «Andrea - racconta ancora Margherita - aveva una particolare sensibilità nei confronti delle persone diversamente abili. Con tutti è sempre stato accogliente e rispettoso della vita stessa. Riusciva a cogliere il buono da ogni esperienza». La notizia della morte di Benozzo ha suscitato dolore e sgomento nella cittadina Antoniana.

Il volontariato

Il cinquantaduenne che abitava da poco tempo in via Palladio a Camposampiero era noto per la sua presenza in parrocchia dove per molti anni è stato animatore dei gruppi di Azione cattolica e come organizzatore del Palio dell’8 settembre, in occasione della festa patronale. «Andrea era un uomo che ho conosciuto e apprezzato in questi nove anni che sono in servizio a San Pietro - ha detto il parroco don Claudio Bosa, di rientro dalla Francia -: l’ho incontrato soprattutto quando dava una mano ad organizzare la nostra festa parrocchiale. Andrea era appassionato del suo lavoro e aveva una grande fede e fiducia in Dio».

Commosso è anche l’amico assessore Carlo Gonzo: «Per me Andrea aveva un cuore enorme - ha sussurrato commosso l’assessore -. Un ragazzo speciale, buono come il pane. Dopo aver fatto il Cammino di Santiago di Compostela mi aveva incoraggiato a camminare e a mettermi in moto». Molto provata anche la sindaca Katia Maccarrone: «Andrea, quante volte mi hai portato i tuoi alunni delle scuole superiori in municipio, per accrescere la loro conoscenza delle istituzioni pubbliche e instillare in loro la passione civica e rendersi utili per il bene comune - ha scritto sulla sua pagina Facebook la prima cittadina di Camposampiero - Ricorderò sempre la tua dedizione di insegnante, la tua delicatezza come persona. Un pensiero a te, portato via da un male che conosco». Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10.30 nella chiesa di san Pietro a Camposampiero.