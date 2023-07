PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Una malattia dal decorso repentino ha portato alla morte Francesco Foroni, 50 anni, ricercatore universitario di Pieve di Soligo che da anni abitava in Australia con la moglie Arianna. Ultimo di 8 fratelli (la sorella Barbara è morta nel 1975 in un incidente domestico), si era laureato in Psicologia a Padova. Da lì ha iniziato una brillante carriera universitaria, prima con un dottorato di ricerca in Oregon, poi all'Università di Amsterdam e alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, città dove ha conosciuto la sua futura moglie. Assieme si sono trasferiti a Sydney dopo la vittoria di un concorso internazionale che ha visto Francesco prima assistente e infine ricercatore, e qui si sono sposati.

La sua vita scandita dallo studio e dalle pubblicazioni accademiche, ha preso una brusca svolta con la scoperta della malattia: inizialmente sembrava che il decorso potesse essere più lungo, invece il tempo che gli ha lasciato è stato molto breve. Si è spento il 20 luglio assistito dalla moglie e dal fratello Andrea, volato in Australia per portargli la vicinanza di tutta la famiglia. In gioventù Francesco Foroni aveva praticato con ottimi risultati la pallavolo con la Piave Volley, società che ha pubblicato sui social un messaggio di cordoglio. Il funerale sarà celebrato a Sydney, mentre una commemorazione sarà organizzata al rientro delle ceneri in Italia. Sabato 29 luglio sarà celebrata una messa in suffragio alle 18.30 nel Duomo di Pieve di Soligo.