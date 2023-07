Il male compare a gennaio, stroncato in pochi mesi Luigi, 51 anni. Lascia la moglie e un bambino

SAN DONA' - Solo lo scorso gennaio aveva salutato, con il suo consueto atteggiamento positivo, la sua nuova esperienza lavorativa. Ma il destino ha poi deciso diversamente per lui, colpito da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Luigi Trevisiol aveva 51 anni e lascia nel dolore la moglie Anila, con il figlioletto Tommaso, oltre al papà Angelo e il fratello Massimo. Lunedì 17, alle 19.15, la recita del rosario nella chiesa parrocchiale di San Pio X: la cerimonia di commiato martedì, alle 9, nella stessa chiesa.

PROFESSIONE AUTISTA

Luigi aveva lavorato per diverso tempo, come magazziniere e autista per la Commerciale Tubi. Successivamente ha cambiato lavoro, diventando uno degli autisti per la Trasporti Bortoluzzi di Fossalta di Piave. Sempre con la stessa professionalità, sempre con la stessa passione e rispetto. A gennaio aveva pubblicato un post nella sua pagina Facebook dove annunciava cambiamenti lavorativi. «Una settimana fa ho cominciato una nuova esperienza lavorativa, stessi colleghi stesso ambiente.... a in una cornice nuova... Gratificante, emozionante...». Per chi lo conosceva, era il "solito" Luigi, con quel suo atteggiamento propositivo. «Era una persona semplice, felice ed amante della vita. Innamorato della moglie e soprattutto pazzo del suo bambino Tommaso», dice una persona che lo conosceva bene e che è rimasta colpita della morte di Luigi. Tramite gli annunci funebri, la famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla dottoressa Francesca Vazzoler e al personale delle assistenze domiciliari dell'Ulss4 per le cure prestate.



