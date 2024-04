ROCCA/SAN TOMASO - La notizia ha fatto subito il giro di Rocca Pietore e di tutto l’Agordino: Eugenio Nascimben è morto venerdì mattina nella sua abitazione a Rocca a 58 anni. Il tumore al pancreas, scoperto solo pochi mesi fa, non gli ha lasciato scampo. Il 58enne era un volo molto noto tra i giovani, in quanto, fino alla scoperta della malattia, aveva gestito il Pub Music Store in località Avoscan di San Tomaso. Un punto di riferimento per i ragazzi.

I RICORDI

Il Pub Music Store era un pezzo di storia dell’Agordino. Un locale che possiamo dire della “movida” agordina che apriva alla sera per rimanere aperto tutta la notte per i giovani che amavano fare le ore piccole assieme a tanta buona musica, alla buona birra e cocktail particolari che Eugenio ricercava per dare alla propria clientela qualcosa di nuovo e di particolare che distingueva il suo locale dagli altri ambienti. Diremo che Eugenio aveva strutturato il suo bar come un vero pub inglese. Un locale il Pub Music Store che veramente lasciava sbalorditi coloro che entravano accolti dalla gentilezza di Eugenio e in questo basta leggere alcune delle recensioni che tanti clienti hanno lasciato su questo locale, posto per lo più non di passaggio dove era necessario andarci appositamente in quanto era difficile capitarci per caso. Eppure Eugenio grazie alla sua gentilezza e professionalità lo faceva funzionare molto bene.

LE TESTIMONIANZE

«Un luogo isolato a Sot Colarù - raccontavano i clienti - , che da fuori non ispira molto, ma dentro si è dimostrato meraviglioso e trasporta in un'atmosfera retro irlandese. Il tutto grazie alla cordialità del gestore che da 25 anni fa il suo mestiere con una cosa rara. La passione e che ti fa sentire a casa tua e con cui puoi parlare come fosse un amico. Birre alla spina non comuni e buonissime. Sottofondo musicale rock blues che non guasta mai. Top». Altri dopo la visita al Pub Music store scrivevano: «Wow, uno dei locali più interessanti in cui sono stato, il personale è composto da una persona, il proprietario che si gestisce bar cucina e servizio ai tavoli, un pazzo! (In tutti i sensi) è un personaggio particolare. Se si ordina da mangiare bisogna essere coscienti che si deve aspettare, con tempi di attesa che vanno da lunghi a infiniti (come dice lui) ma l'attesa ne vale la pena, perché il cibo è sicuramente buono e la scelta dei panini è varia come quella delle birre. Consigliatissimo». «Locale particolare, caldo, accogliente. Ogni tanto ci togliamo la soddisfazione di un buon Hamburger. Il titolare è bravissimo, soprattutto perché cura personalmente sia la cucina che il bar. Quindi se a volte si attende qualche minuto in più è tutto giustificato. Consigliato».

I RICORDI

Questi solo alcuni dei commenti che hanno lasciato alcuni clienti di Eugenio e del suo locale. Che ha tenuto aperto fino a quando ha potuto, fino alla scoperta della malattia. Ora la fine di un’epoca e ieri una marea di messaggi ricordo hanno inondato i suoi canali social. «Cosa dire, sei stato il rifugio di tante serate, migliaia di panini e toast a orari improponibili con rock di sottofondo, punto fisso per le nottate fin dal giorno dell'apertura. La tua filosofia semplice e mirata, la tua calma sempre presente. Si veniva al pub per staccare dalla fretta del resto del mondo! Tanti momenti sono partiti al tuo bancone e altrettanti sono finiti nello stesso posto, ma sempre in un clima sereno... Buon viaggio Eugenio, sei stato un amico e una grande persona»

I funerali di Eugenio Nascimben si svolgeranno domani, lunedì 22 aprile, nella chiesa parrocchiale di Rocca Pietore alle ore 14,30.