Morto l'imprenditore Renato Padovan, fondatore della Re.Pack Srl di Campodarsego

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Dopo quattro anni di tenace e coraggiosa lotta contro la malattia, Renato Padovan se n'è andato. Sessantanove anni, noto imprenditore residente a Cadoneghe e fondatore della Re.Pack Srl di Campodarsego, Padovan si è dovuto arrendere dopo una serie di complicanze mediche.

Nonostante le cure e le terapie, gli esami di controllo e le visite all'ospedale, Padovan finché ha potuto ha sempre continuato a lavorare nella sua azienda, leader nella produzione di polistirolo fondata insieme al nipote Enrico Scappochin nel 2000. Un male subdolo e insidioso lo ha strappato agli affetti dei suoi cari, della moglie Nadia e delle figlie Katia e Debora, le sorelle Patrizia e Marisa.



IL RICORDO

Difficile trovare chi non conoscesse Padovan, anche per quel suo modo di fare schietto e diretto, aveva sempre la battuta pronta. Una vita dedicata all'azienda e alla sua famiglia. Brillante, sempre gentile con il prossimo, disponibile. «Lo zio Renato era una colonna portante per noi in azienda e per tutta la nostra famiglia dice commosso il nipote Enrico, cofondatore della Re.Pack Amava l'allegria; era un uomo gioioso e amichevole con tutti. È sempre stato una persona solare e positiva, sempre disposto ad aiutare tutti e a darsi da fare. Un uomo dall'animo buono e generoso. Aveva, come si dice, le mani d'oro. Lo zio ha saputo coinvolgermi e insieme da una piccola attività di paese, siamo arrivati ad un'azienda con un mercato nazionale. Lo zio Renato ha sempre insegnato a tutti il valore del lavoro, dell'impegno, del sacrificio. Ci ha sempre detto che l'obiettivo era di riuscire a risolvere qualsiasi problema. Oggi che ci ha lasciato manca a tutti noi, e a tutti i suoi 20 dipendenti. Con lo zio ne abbiamo fatta di strada insieme. Devo ringraziarlo per essere stato uno straordinario zio prima di tutto e per l'affetto che aveva per me, ma anche per essere stato un socio prezioso e fondamentale. Grazie, zio Renato, hai lasciato un grande vuoto sulla terra, ma sono sicuro sarai sempre al nostro fianco e ci guiderai da lassù».



LE ESEQUIE

I funerali di Renato Padovan si celebrano domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura a Cadoneghe. La Re.Pack è stata fondata nel Duemila definendo come proprio core business la lavorazione del polistirene espanso. L'azienda, dapprima concentrata nella produzione di imballaggi in polistirolo, nel 2003 è entrata nel mercato edile con la produzione di isolanti termici, isolanti acustici, elementi architettonici quali cornici e stampi in polistirene. Dal 2010, grazie al know how, alle competenze maturate ed alla conoscenza negli aspetti legati al comportamento dell'Pes, Re.Pack si è affacciata al mercato del wellness con la produzione di manufatti e strutture su misura per la realizzazione di centri benessere e spa. L'azienda oggi è una delle realtà italiane più affermate nel settore della lavorazione del polistirene espanso.