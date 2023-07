VITTORIO VENETO (TREVISO) - Si è spento a 65 anni, era una figura storica del panorama radiofonico vittoriese. Il dj Paolo Maria Brendan, che negli anni Settanta era stato tra i fondatori di Radio Vittorio Veneto, è morto di malattia. Era in attesa di un trapianto di fegato e nemmeno una settimana fa era stato ricoverato all’ospedale di Padova per un aggravamento delle sue condizioni. Il male gli era stato diagnosticato un anno fa e aveva affrontato le cure con coraggio sperando, fino all’ultimo, in un esito positivo.

Lottava contro la malattia, chi era il dj Paolo B

Originario del veronese, era stato dipendente della società Autostrade, da cui era andato in pensione due anni fa. Ma la figura di Bredan viene ricordata per la musica. La sua trasmissione dedicata al rock aveva fatto conoscere a migliaia di giovani le grandi band internazionali, dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, dai Rolling Stones ai Doors, passando per i Genesis e I King Crimson. Con il nome di “Paolo B.” aveva cominciato verso la fine degli Anni Settanta a farsi conoscere. Tra la fine degli Anni Ottanta e Novanta era il dj delle domeniche pomeriggio nella discoteca La Pergola, che è tutt’ora aperta ma ha cambiato tipolgia di pubblico. «Era solare, con la battuta sempre pronta, sorridente e coinvolgente. Lo ricordo così anche se, quando veniva da noi, io ero piccolina. Mio padre Carlo se lo ricorda bene. Tra loro c’è stato un bel sodalizio» dice Catuscia Cappellotto, proprietaria della Pergola. In città tanti lo ricordano con affetto e quando si è diffusa la notizia della sua morte, si sono succeduti i messaggi di cordoglio. Tanti i ricordi che Bredan ha lasciato, tra i giovani e tra i tanti amici. «Il suo programma era seguitissimo - racconta un amico - Il rock in quegli anni era ancora agli esordi, irriverente, dirompente. Lui ha avuto il grande merito di aver capito la forza di quella musica innovativa e di averla proposta in radio». La sua passione per la musica è ricordata anche nell’epigrafe dove, accanto alla sua foto, è stampato un disco in vinile, fedele compagno degli anni in cui i cd non avevano ancora fatto la loro comparsa. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio, alle 15,30, nella cattedrale di Ceneda. Poi, la salma verrà tumulata nel cimitero di Ceneda.