ZERO BRANCO (TREVISO) - «Non vi ho abbandonati, sono andato a trovare mia figlia » . È questa la commovente frase scelta dalla famiglia per dare l’ultimo saluto a Renato Antelmi, il padre di Luana, l’avvocatessa mancata all’inizio di febbraio del 2019 a 41 anni a causa di un tumore al seno. Renato si è spento venerdì all’età di 74 anni. Aveva lavorato in un’impresa edile specializzata nel settore dei restauri a Venezia. E assieme a sua moglie Germana era sempre rimasto accanto alla figlia nei nove anni di lotta contro la malattia. Lascia la moglie e il figlio, Samuele, la nuora Elisa e il genero Stefano, il marito di Luana. E due nipoti: Massimo e Leonardo. La data dell’ultimo saluto è già stata fissata. Il funerale di Renato Antelmi verrà celebrato nel primo pomeriggio di domani, alle 15, nella chiesa di Sant’Alberto di Zero Branco. Il feretro partirà poco prima della sala funeraria del cimitero. Mentre questa sera, alle 19, nella stessa chiesa di Sant’Alberto verrà recitato il rosario.

Lutto a Zero Branco, addio a Renato Antelmi