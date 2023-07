SAN DONÀ - È morto Walter Ramon, noto e stimato ristoratore del Veneto orientale. E' mancato all'età di 73 anni all'ospedale Città del Piave, dov'era stato ricoverato pochi giorni fa a causa di un malore. A quanto pare è sopraggiunta un'emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Franca e i figli Hector e Manuel. Per anni Walter aveva gestito la trattoria che portava il suo nome, situata in località Isiata.

L'ATTIVITÀ

La tradizione, la cordialità e la qualità del servizio e delle materie prime, per lui era sempre state un punto fermo della sua gestione. Da qualche tempo non svolgeva più la professione e anche l'attività della frazione sandonatese era passata ad altri gestori. Ma di lui restava l'impronta che aveva saputo dare alla ristorazione. «E' grazie a persone come Walter il commento del presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa che la ristorazione nel nostro territorio ha saputo raggiungere ottimi livelli. Perché, alla base di tutto, viene messa la passione per questo lavoro, che è duro, che toglie qualcosa agli affetti, ma che dà molte soddisfazioni e lascia un grande ricordo in quanti l'hanno provato. Grazie per quanto ha dato e vadano le condoglianze mie e di tutta l'associazione alla famiglia».



Si è detto addolorato e vicino alla famiglia anche il sindaco di San Donà Alberto Teso. I funerali saranno celebrati oggi, alle 10.30, in Duomo. La famiglia invita a non donare fiori, ma di lasciare eventualmente delle offerte che poi saranno destinate alle attività di Casa Saretta. Un gesto, questo, che evidenzia come Walter fosse una persona di cuore, che pensava al prossimo. Casa Saretta è una realtà storica della città, che svolge attività importanti per il sostegno della comunità sandonatese. Attiva, in particolare, da molti anni nel doposcuola per i ragazzi della scuola primaria e delle medie, con possibilità di usufruire del servizio mensa. Coinvolge prevalentemente le famiglie della città, con minori in condizioni di difficoltà o che necessitano di un supporto per l'apprendimento. Inoltre sviluppa un'importante attività di pronta accoglienza di madri con figli minori in situazioni di emergenza. A Casa Saretta è attivo anche un "punto d'ascolto" per famiglie e singoli che in questi anni ha permesso di individuare alcune realtà in difficoltà e intervenire con gli strumenti adeguati.

Ramon era una persona all'apparenza introversa, ma era di compagnia, con la battuta pronta e sempre disponibile ad aiutare gli altri.