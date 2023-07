Papà sopravvissuto all'11 settembre muore da eroe: si tuffa in acqua e salva un gruppo di bambini caduti da un gommone

Un papà di tre figli (sopravvissuto all'11 settembre) è annegato dopo essersi tuffato nel lago Michigan per salvare dei bambini che si erano rovesciati su un gommone il 4 luglio.

Luke Laidley, 43 anni, stava festeggiando la festa e stava manovrando una barca nei pressi di Elder Beach a Winnetka, quando il gommone pieno di bambini si è ribaltato intorno alle 13:30 di martedì, secondo quanto riportato da ABC 7 Chicago.

Il soccorso

Laidley, senza esitare, si è tuffato in acqua per salvare alcuni dei bambini che faticavano a nuotare. Ha trascorso circa un minuto sommerso prima di riapparire con i bambini e riuscire a portarli in salvo, hanno riferito i vigili del fuoco di Winnetka. Laidley è stato rapidamente riportato a bordo da altre persone e gli è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare prima che i soccorritori lo trasportassero all'ospedale di Evanston in gravi condizioni. È stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo.

La famiglia

Il nativo di Chicago, descritto come un "vero uomo di famiglia" dai suoi cari, lascia una moglie, Lauren, e tre figli di 7, 5 e 3 anni. Dopo essersi laureato al Boston College, Laidley si è trasferito a New York City, dove ha ottenuto il suo primo lavoro nel settore finanziario nel settembre 2001 con la società di investment banking Morgan Stanley, il principale inquilino della Torre 2 del World Trade Center.