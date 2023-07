Paura a Lignano, rischia l’annegamento in mare: anziano gravissimo elitrasportato a Udine

LIGNANO SABBIADORO - Un uomo di 80 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, dal personale medico infermieristico per sindrome da annegamento a Lignano Sabbiadoro, altezza Ge.Tur, nelle vicinanze della manifestazione Air Show. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica, dedicata specificatamente all'evento. L'anziano è stato preso in carico in spiaggia, per una primissima stabilizzazione. Attivato l'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso, incosciente.