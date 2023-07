Cadavere in mare a Grado. L’allarme lanciato dall’equipaggio di una barca

GRADO - Attivati dalla Capitaneria di Porto, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia hanno inviato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 giugno, a Grado, l'equipaggio di un'ambulanza presso Porto San Vito, per la constatazione di un decesso di una persona. Una salma è stata notata galleggiare in acqua al largo del Banco d'Orio, nelle acque territoriali di Grado. A dare l'allarme è stato l'equipaggio di una barca. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.