MONTEGROTTO (PADOVA) - Si preannuncia sotto i migliori auspici, e addirittura con un anticipo di dieci mesi sulle date programmate, il raduno “Vespisti Europe Week” che si svolgerà a Montegrotto nel dal primo al 7 luglio prossimi. «Gruppi di vespisti da tutta Europa si stanno già preparando – rivela il sindaco Riccardo Mortandello, lui stesso grande appassionato della leggendaria due ruote della Piaggio - Sia in municipio che negli hotel delle Terme Euganee e nei Vespa Club del territorio sono arrivate centinaia di richieste di informazioni e decine sono le prenotazioni già giunte da Svizzera, Germania, Belgio, Sicilia, Liguria e Toscana in vista del raduno».

LE PREVISIONI

Sono attesi tra gli 8 e i 10mila vespisti da tutto il continente, per un indotto totale, con i soli partecipanti veneti, di oltre 12mila ciclomotori. «L’evento – prosegue il primo cittadino – si deve all’impegno di 15 Vespa Club regionali a cui se ne sono aggiunti altri 5 negli ultimi giorni, per un totale di 20 Vespa Club veneti coinvolti nell’organizzazione. L’obiettivo è valorizzare tutto il nostro territorio, partendo da Montegrotto. Ringrazio il presidente del Vespa Club Europa Bart Bergans per la fiducia che ci ha accordato». «È un’iniziativa che accogliamo con grande soddisfazione – dichiara il presidente della Federalberghi di Abano e Montegrotto Walter Poli - Il periodo è davvero indicato. Ci consentirà, ne sono certo, di accogliere un alto numero di prenotazioni in un mese in cui di solito siamo “scarichi” dal punto di vista delle presenze».

L’EVENTO

In Piazza Mercato, un’area di 30 mila metri quadri che può contenere fino a 15mila persone, verrà creato un vero e proprio “Vespa Village”, con stand gastronomici, un palcoscenico per eventi, concerti e per le varie premiazioni, box per iscrizioni e ritiro di gadget. Il villaggio servirà ad accogliere i vespisti in arrivo e potrà servire da parcheggio per i loro mezzi. Momenti importanti saranno il concorso di eleganza, con i partecipanti che dovranno presentarsi con abiti e accompagnamento musicale in voga all’epoca della costruzione di quello specifico modello, e la sfilata finale di circa 50 chilometri. «Metteremo a disposizione anche altre aree e zone per le esibizioni vespistiche», conclude Mortandello. «La scelta di candidare Montegrotto – è il commento di Leonardo Agostini di Vespe Padane, club fondato nel 1999 che l’anno prossimo festeggerà i 25 anni - si spiega con la sua capacità ricettiva e con la vicinanza alle numerose realtà interessanti dal punto di vista culturale, turistico e religioso». Il consorzio dei 20 Vespa Club organizzatori dell’evento allestirà inoltre una sorta di “museo” all’aria aperta dove si potranno ammirare i modelli più iconici del ciclomotore, oltre alla vastissima oggettistica legata al mondo della Vespa Piaggio.