Vespe da tutta Europa a Trieste per il 22esimo raduno internazionale: la sfilata dei 400

TRIESTE - Basta una Vespa ed è già vacanza.

Il percorso

Cominciato ieri a Trebiciano, sul Carso, con tanto di area festa, musica e camping, il raduno oggi è proseguito con una sfilata, la Vespa Run, che dalle alture ha portato i vespisti fino al museo del mare nel Porto vecchio della città. In oltre 400 appassionati, con casco e guantini, si sono quindi cimentati in un percorso turistico panoramico, con un passaggio al Faro della Vittoria. Scortate dalla polizia locale, scooter di tutti colori, con targhe provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, hanno animato il sabato pomeriggio di Trieste. In sella, vespisti di ogni età, con al seguito anche bambini. Nel corso del raduno, in programma fino a domani, il club organizza anche visite guidate della città e del Carso per far apprezzare ai vespisti le bellezze del territorio. Inoltre, da questa edizione, il club ha organizzato un servizio di bus navetta per permettere di raggiungere Trebiciano dal centro città.