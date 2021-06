Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOUDINE Torna il motoraduno nazionale più atteso della regione. Da venerdì 25 a domenica 27 giugno, in piazza Primo Maggio, si terrà la 3. edizione del motoraduno nazionale Città di Udine. Il raduno è stato organizzato dallo storico Motoclub Morena nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento Covid-19 e mette in scena, per il terzo anno consecutivo, una tre-giorni dedicata alla scoperta del Friuli e dei suoi...