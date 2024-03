PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Uno degli artisti più influenti nel panorama del fumetto internazionale sarà ospite d'onore alla decima edizione di "Chronicae - Festival Internazionale del Romanzo Storico" dall'11 al 14 aprile al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco. Milo Manara sarà protagonista il 14 aprile alle 17 per raccontare la sua ultima fatica: "Il Nome della Rosa, adattamento a fumetti del capolavoro di Umberto Eco"; dialogherà con lui il giornalista Francesco Verni, tra i massimi esperti di comics in Italia e profondo conoscitore del lavoro del popolare fumettista.

L'opera mette su carta tre distinti stili grafici che si intersecano inseguendo la perfezione visiva: ciascuno delinea un aspetto del libro di Eco come le sculture, i rilievi dei portali e i marginalia meravigliosi e surreali a corredo dei libri miniati della biblioteca, il romanzo di formazione di Adso, con la scoperta della sensualità e della donna, la vicenda storica dei Dolciniani, i cui temi della povertà degli ultimi, la non omologazione, la diversità perseguitata e il dissenso sono cruciali anche oggi. Non è una superflua trascrizione, ma una spettacolare chiosa visiva nell'operazione "matrioska" letteraria del libro di Eco. La consacrazione del celebre disegnatore bolzanino, classe 1945, è avvenuta a metà degli anni Setttanta con "Lo scimmiotto", "H.P. e Giuseppe Bergman", "L'uomo delle nevi", "L'uomo di carta" e "Tutto ricominciò con un'estate indiana" che segna la prima collaborazione con il collega Hugo Pratt. Con "Il Gioco" la produzione di Manara si è orientata verso l'erotismo che contraddistingue i classici "Il profumo dell'invisibile" e "Candid Camera". Da soggetti di Federico Fellini, ha quindi adattato "Viaggio a Tulum" e "Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet". Dopo "Tre ragazze nella rete", "Fuga da Piranesi" e "46" sulla figura di Valentino Rossi, Manara ha lavorato anche con alcuni prestigiosi sceneggiatori a livello internazionale: Jodorowsky ("I Borgia"), Gaiman ("The Sandman: Endless Nights") e Claremont ("X-Men: Ragazze in fuga").

La sua ultima fatica "Caravaggio" è una graphic novel biografica sul pittore italiano del 2021. «Quando il maestro Milo Manara ha accettato l'invito a Chronicae per venire a parlarci del suo adattamento a fumetti de "Il Nome della Rosa" di Umberto Eco mi sono commosso - ha commentato entusiasta Strukul - Ho capito che questo festival dedicato al Romanzo Storico è diventato in assoluto il più importante in Italia nel suo genere e fra i più rilevanti al mondo». La manifestazione organizzata da Sugarpulp in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco presenterà al pubblico una serie di incontri di altissimo livello: saliranno sul palco anche Melania Mazzucco, Felicia Kingsley, Andrea Vitali, Silvia Gorgi, Davide Cossu e il direttore artistico del festival, il romanziere Matteo Strukul. L'incontro con Manara è a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite.