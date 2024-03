Padova al setaccio prima di Pasqua: caccia agli spacciatori. Uno tenta di scappare e si ferisce su un cancello

PADOVA - Aveva con sé un etto di eroina un pusher tunisino, 30enne, arrestato ieri sera dalla squadra mobile di Padova, che stava monitorando l'attività di spaccio dell'uomo nel quartiere Mortise. Nel tentativo di sfuggire agli agenti e non farsi trovare con addosso l'etto di eroina - poi sequestrato assieme a 830 euro frutto delle cessioni di stupefacente - lo straniero ha tentato di scavalcare una cancellata di via Baruzzi e di introdursi in una proprietà privata, finendo con lo strapparsi i pantaloni e procurandosi una piccola ferita all'interno della coscia, fatta medicare sul posto dagli stessi agenti.

Sono stati i poliziotti a chiedere prontamente l'intervento di un'ambulanza, mentre altri giovani stranieri tentavano di avvinanarsi con fare minaccioso, e ingiurioso, agli uomini delle forze dell'ordine.

Durante il complesso dei controlli antidroga in città, intensificati su disposizione del Questore in vista delle festività pasquali, gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato in totale più di 2 chili e mezzo di droga, tra hashish, marijuana ed eroina, cui si è aggiunto un altro sequestro delle Volanti della Questura, che su segnalazione di un cittadino hanno rinvenuto e sequestrato in via delle Rose altri 850 grammi circa di hashish.

La squadra mobile ha intensificato le attività di prevenzione sapendo che gli approvvigionamenti di hashish, marijuana ed eroina sarebbero stati incrementati sulla piazza di Padova in vista del week-end delle festività pasquali. A rovinare i loro piani sono stati i poliziotti della Questura di Padova. A conclusione delle operazioni, un 38enne italiano incensurato, residente ad Albignasego (Padova), e due tunisini irregolari e con precedenti, di 41 e 30 anni, sono stati arrestati e condotti direttamente in carcere, mentre un 59enne italiano di Fanzolo di Vedelago (Treviso) - nella cui abitazione è stato sequestrato un chilo e mezzo di marijuana - è stato sottoposto agli arresti domiciliari; altri tre spacciatori di strada, infine, un 25enne tunisino, irregolare, e due nigeriani di 26 e 29 anni, anche loro arrestati in flagranza, sono stati giudicati e condannati per direttissima.