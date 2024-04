Fermati pusher del Piovese, gestivano un fiorente giro di spaccio: rifornivano dai 10 ai 20 clienti al giorno

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Gestivano un grosso giro di spaccio di droga nella zona di Piove di Sacco, tre indagati. Questa mattina, 2 aprile, i carabinieri del Norm hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un 43enne del posto. Altri due indagati, un 48enne e un 25enne, sempre della zona, hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di vendita di cocaina tra il 2020 e il 2024.

Tutto è partito da alcune segnalazioni dei residenti che indicavano un sospetto andirivieni dalla casa del 43enne, in centro a Piove di Sacco. I carabinieri hanno effettuato indagini sull'uomo che si è scoperto gestire un fiorente giro di spaccio assieme agli altri due complici, che spesso lo accompagnavano in auto per andare a consegnare la cocaina. In media il 43enne incontrava 10/20 clienti al giorno, soprattutto nei bar della zona: prima si sentivano al telefono, concordavano lo scambio e poi si vedevano di persona.

Tra ottobre e novembre 2023 proprio nel Piovese i carabinieri avevano sequestrato modici quantitativi di cocaina, che potrebbero essere ricondotti ai tre indagati.

Questa mattina, durante la perquisizione, sono stati trovati 6 grammi di cocaina e poco più di due etti di marijuana, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento.