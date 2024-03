PADOVA - Minorenni usati nell'attività di spaccio: una situazione su cui la Squadra mobile di Padova ha puntato la lente. Tre arresti e tre denunce negli ultimi giorni. L'attenzione si è concentrata nella zona tra via Pontevigodarzere e Cadoneghe.

Piccoli "corrieri" della droga

Gli agenti hanno notato un ragazzino che si avvicinava a un 36enne di origine tunisina, con precedenti e senza permesso di soggiorno. Il minorenne si riforniva di droga dall'uomo e gli consegnava i soldi. Quando il giovane ha consegnato un involucro a un 50enne padovano, gli agenti sono intervenuti. Nel mentre, il 36enne ha cercato di scappare ma anche lui è stato bloccato. Il ragazzino aveva ceduto una dose di cocaina in cambio di 40 euro, invece il 36enne aveva addosso altre 16 dosi e 475 euro. L'uomo è stato arrestato e condannato a 10 mesi di reclusione: ottenuto il nulla osta dalla Procura, è stato accompagnato a Gradisca d'Isonzo per essere espulso. Il minorenne è stato denunciato e affidato ai servizi sociali di Padova, per essere collocato in una comunità.

Una scena simile i poliziotti l'hanno vista al parco Milcovich: un 17enne di origine tunisina ha ceduto una dose a un 32enne residente in provincia e poi ha consegnato i soldi a un connazionale in attesa nella strada vicina. Ragazzino e acquirente sono stati bloccati, il pusher invece è scappato. Il minorenne è stato denunciato e affidato ai servizi sociali mentre il 32enne si è visto ritirare la patente: l'uomo appena ricevuta la cocaina ha iniziato a consumarla per poi rimettersi alla guida.

Altri arresti

Un 43enne di origine tunisina, con precedenti e irregolare, è stato arrestato in via Lombroso: alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti. L'uomo è stato visto recuperare qualcosa vicino a una recinzione: 26 grammi di cocaina. Gli agenti hanno trovato anche 26 grammi di hashish e un bilancino, segno che quello era il nascondiglio del 43enne. Per lui il giudice ha disposto l'obbligo di firma tre vole a settimana.

Al parco Santa Rita sono stati fermati un 19enne e un 20enne, entrambi di Padova e incensurati: nel vano portaoggetti della moto con cui sono arrivati lì c'era mezzo panetto di hashish per oltre 55 grammi. In casa di entrambi i poliziotti hanno trovato altra droga. Il 19enne è stato arrestato (aveva una quantità maggiore di sostanza stupefacente) mentre il 20enne è stato denunciato.