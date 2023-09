PIAZZOLA SUL BRENTA - Pensavano che nella loro casa a Piazzola sul Brenta si fossero intrufolati dei ladri ed invece dopo l’intervento dei carabinieri, marito e moglie hanno scoperto il vero motivo per il quale si erano trovati nelle loro stanze due sconosciuti. Come hanno accertato i militari della stazione, le due persone, minorenni ed irregolari, erano ospitate dal figlio ventottenne della coppia in cambio della cessione di alcune dosi di sostanze stupefacenti. Insomma, un posto sicuro dove stare pagato con la droga. Tutto questo facendo ben attenzione a non essere scoperti dai genitori che erano appunto all’oscuro di tutto, tant’è che quando casualmente hanno trovato i due ragazzi hanno subito chiesto l’intervento dei carabinieri.

I FATTI

Il fatto è accaduto lunedì scorso. Ad intervenire con i colleghi piazzolesi sono stati anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cittadella. Hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio i due minori di nazionalità tunisina. La chiamata al pronto intervento 112 effettuata dai proprietari nella mattinata segnalava che in casa c’erano due sconosciuti. Tutto lasciava pensare quindi all’ingresso di qualcuno in cerca di oggetti o soldi da rubare.

I militari, raggiunta l’abitazione, hanno accertato che il figlio dei proprietari aveva ospitato all’insaputa di madre e padre, i due giovani tunisini in cambio di cocaina. Inoltre nell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto del materiale utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente ed altri oggetti utilizzati per il consumo della droga.

Da successivi ulteriori accertamenti è emerso che i minori si erano allontanati volontariamente sabato 9 settembre da un centro di accoglienza di Castelvetrano in provincia di Trapani, in Sicilia. Quindi hanno attraversato tutta l’Italia per vendere droga. I minori sono stati affidati ad una cooperativa del posto come disposto dall’autorità giudiziaria.

IL PRECEDENTE

Nei primi giorni di agosto, sempre i carabinieri di Piazzola sul Brenta, avevano arrestato a Curtarolo un minore tunisino allontanatosi da un centro di accoglienza siciliano. Era stato trovato in possesso di otto involucri di cocaina per un totale di 6 grammi e di 368 euro provento di cessioni.