Malore al volante, si schianta e rimane incastrato tra le lamiere

CURTAROLO - Incidente stradale oggi 15 dicembre alle 14,45 in via Vittorio Veneto a Curtarolo. Per cause al vaglio della polizia locale della federazione intervenuta sul luogo della segnalazione, un'automobilista di 53 anni, R.G. su Renault Clio residente a Vigodarzere, mentre procedeva dal centro Curtarolo verso la periferia, ha perso il controllo del mezzo finendo all'interno del fossato costeggiante la strada e schiantandosi con la parte anteriore contro il parapetto di un ponte privato. Il conducente, probabilmente vittima di un malore, seppur cosciente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo tanto da richiedere l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Cittadella che l'hanno estratto e dato in consegna ai sanitari del 118 intervenuti sul posto con l'ambulanza.

Il conducente è stato quindi trasportato al pronto soccorso di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Si sono verificati disagi alla viabilità per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di completare i rilievi e ad un carroattrezzi di rimuovere il mezzo incidentato. Nella fuoriuscita autonoma non risultano coinvolte ulteriori auto. Per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, la polizia locale ha proceduto ad istituire un senso unico di marcia fino al completamento dell'attività.