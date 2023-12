Infortunio sul lavoro, volo di dieci in metri in azienda: operaio gravissimo

SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Un uomo è stato soccorso nella mattinata di oggi, 15 dicembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente/infortunio sul lavoro che si è verificato negli spazi di una attività produttiva di Porto Nogaro, nel territorio comunale di San Giorgio di Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è caduto da un'altezza di circa 10 metri riferita come prima indicazione. Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno attivato l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo in condizioni piuttosto serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.